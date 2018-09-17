Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля
18:58 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогноз по курсу рубля стабилен, сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Решение ЦБ не закупать валюту не осложнит ситуацию, - сказал Силуанов. - "Нет, у нас никаких проблем здесь не будет. У нас скоординированная позиция с ЦБ", сказал он.
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