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Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля

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18:58 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прогноз по курсу рубля стабилен, сказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение ЦБ не закупать валюту не осложнит ситуацию, - сказал Силуанов. - "Нет, у нас никаких проблем здесь не будет. У нас скоординированная позиция с ЦБ", сказал он.

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