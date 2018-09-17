0
0
13
Новости

Путин назвал срок создания демилитаризованной зоны в Идлибе

Добавить в избранное

19:41 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию (в провинции Идлиб) и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил российский президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:30 17.09.2018
США хотят инвестировать в Гренландию
0
45
18:58 17.09.2018
Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля
0
115
18:15 17.09.2018
Путин и Эрдоган разговаривают уже более трех часов
0
162
17:40 17.09.2018
Депардье намерен получить гражданство Турции
0
172
17:12 17.09.2018
Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
0
203
17:00 17.09.2018
Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев
0
214
16:32 17.09.2018
Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией
0
292
16:12 17.09.2018
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны России"
0
224
16:00 17.09.2018
Ситуация с МКС под контролем - Песков
0
270
15:32 17.09.2018
Процесс предоставления Украине автокефалии уже начался, заявили экзархи Константинополя
0
335

Возврат к списку