Путин назвал срок создания демилитаризованной зоны в Идлибе
19:41 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию (в провинции Идлиб) и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил российский президент.
Новости
- 19:30 17.09.2018
- США хотят инвестировать в Гренландию
- 18:58 17.09.2018
- Силуанов озвучил прогноз по курсу рубля
- 18:15 17.09.2018
- Путин и Эрдоган разговаривают уже более трех часов
- 17:40 17.09.2018
- Депардье намерен получить гражданство Турции
- 17:12 17.09.2018
- Пресс-секретарем главы правительства РФ назначен Олег Осипов
- 17:00 17.09.2018
- Компании будут лишаться права управления домами после повторных нарушений - Медведев
- 16:32 17.09.2018
- Климкин анонсировал пересмотр всех договоров с Россией
- 16:12 17.09.2018
- Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник пожарной охраны России"
- 16:00 17.09.2018
- Ситуация с МКС под контролем - Песков
- 15:32 17.09.2018
- Процесс предоставления Украине автокефалии уже начался, заявили экзархи Константинополя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать