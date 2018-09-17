Путин назвал срок создания демилитаризованной зоны в Идлибе

19:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Турция договорились о создании к 15 октября вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженной оппозиции демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию (в провинции Идлиб) и решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил российский президент.