САНА: ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Латакии
22:40 17.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военным и гражданским объектам в районе портового города Латакия. Об этом сообщило в понедельник агентство САНА.
По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
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