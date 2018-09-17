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САНА: ПВО Сирии отражают ракетный удар в районе Латакии

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22:40 17.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военным и гражданским объектам в районе портового города Латакия. Об этом сообщило в понедельник агентство САНА.

По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.

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