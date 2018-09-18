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Трамп распорядился рассекретить документы по "вмешательству" РФ в выборы в США

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09:05 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Соединенные Штаты рассекретят ряд документов, которые имеют отношение к предполагаемому вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Это решение Дональда Трампа.

Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что распоряжение отдано для прояснения ситуации и является ответом на запрос конгрессменов. В частности, рассекречены будут все текстовые сообщения, относящиеся к теме вмешательства в выборы, которые были написаны Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР.

Также будут обнародованы сообщения других официальных лиц.  Эхо Москвы

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