Трамп распорядился рассекретить документы по "вмешательству" РФ в выборы в США
09:05 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Соединенные Штаты рассекретят ряд документов, которые имеют отношение к предполагаемому вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Это решение Дональда Трампа.
Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что распоряжение отдано для прояснения ситуации и является ответом на запрос конгрессменов. В частности, рассекречены будут все текстовые сообщения, относящиеся к теме вмешательства в выборы, которые были написаны Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР.
Также будут обнародованы сообщения других официальных лиц. Эхо Москвы
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