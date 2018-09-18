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Нетаньяху, как ожидается, переговорит с Путиным из-за ситуации с Ил-20

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16:32 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным, — сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ранее российские военные возложили на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит сирийскими ПВО во время израильского авианалета. Израиль считает, что виноват Дамаск и сирийские военные, а также выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих. 

В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.  Эхо Москвы

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