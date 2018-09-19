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Новости

Васильевой предложили давать выпускникам школ год на самоопределение

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13:32 19.09.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме выпускникам школ предложили давать год на самоопределение. В течение этого времени подростки могут заниматься волонтёрской деятельностью и проходить практику, чтобы определиться с будущей профессией.

Такое предложение главе Минпросвещения Ольге Васильевой направил депутат Госдумы Василий Власов

«В некоторых странах есть понятие gap year, в течение которого молодые люди путешествуют по стране, занимаются волонтёрской деятельностью, проходят практику, чтобы понять, что им интересно и чем они хотят заниматься. В этот период для молодых людей действуют многочисленные скидки на транспорт. Считаю целесообразным введение подобной системы в России», — говорится в обращении депутата.  Говорит Москва

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