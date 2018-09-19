Командующий ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20

22:45 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября направится в Москву для передачи российской стороне данных по крушению Ил-20, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В четверг утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву после того, как российский самолет был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Командующий ВВС и делегация представят все данные по инциденту во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования".



