Командующий ВВС Израиля 20 сентября направится в Москву для передачи данных по крушению Ил-20
22:45 19.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября направится в Москву для передачи российской стороне данных по крушению Ил-20, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.
"В четверг утром делегация Армии обороны Израиля во главе с командующим ВВС генерал-майором Амикамом Норкиным отправится в Москву после того, как российский самолет был сбит сирийской ракетой в понедельник вечером, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Командующий ВВС и делегация представят все данные по инциденту во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования".
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