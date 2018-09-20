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Новое отравление в Солсбери в британской полиции назвали инсценировкой

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16:32 20.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В британской полиции назвали инсценировкой новое отравление в Солсбери. Окончательные выводы будут сделаны после допроса Алекса Кинга, которого накануне выписали из больницы, сообщает ВВС News.

Ранее таблоид The Sun опубликовал имена пострадавших, ими оказались 30-летняя уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро и её муж Алекса Кинг. Женщина заявила, что «её преследуют российские власти, она агент «Моссада» и специализируется на соблазнении мужчин». Шапиро утверждает, что их отравили стрихнином. Сегодня газета удалила это интервью «по причинам юридического характера».

В свою очередь издание Mirror сообщает, что Анна Шапиро зарабатывает на жизнь проституцией. Ночь с ней обходится примерно в 4 тысячи фунтов. The Daily Telegraph называет пару организатором громких секс-вечеринок в Англии.

Очередной переполох в Солсбери произошёл 16 сентября. В полиции сообщили об отравлении двоих клиентов в итальянском ресторане. На место ЧП вызвали людей в химзащите. Пациентов быстро выписали, так как не обнаружили никаких следов яда. Говорит Москва

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