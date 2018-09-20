Изъятые у полковника Захарченко деньги могут поступить в Пенсионный фонд

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изъятые у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковникасредства могут поступить в Пенсионный фонд РФ, если Госдума оперативно примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил в четверг первый замруководителя думской фракции "Единая Россия"На пленарном заседании палата приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается с 2019 года включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, новый источник - средства, полученные от конфискации в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос о том, может ли данная норма коснуться средств, изъятых у Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин."В отношении Захарченко… не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию", - пояснил единоросс. "Но если мы с вами достаточно оперативно примем этот закон, я думаю, что мы успеем до приговора по делу Захарченко и тогда, безусловно, эти деньги пойдут в Пенсионный фонд", - подтвердил он.