Изъятые у полковника Захарченко деньги могут поступить в Пенсионный фонд
20:00 20.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Изъятые у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко средства могут поступить в Пенсионный фонд РФ, если Госдума оперативно примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил в четверг первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
На пленарном заседании палата приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается с 2019 года включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, новый источник - средства, полученные от конфискации в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос о том, может ли данная норма коснуться средств, изъятых у Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.
"В отношении Захарченко… не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию", - пояснил единоросс. "Но если мы с вами достаточно оперативно примем этот закон, я думаю, что мы успеем до приговора по делу Захарченко и тогда, безусловно, эти деньги пойдут в Пенсионный фонд", - подтвердил он.
Новости
- 19:20 20.09.2018
- Россия имеет право досматривать суда в акватории Азовского моря - Захарова
- 18:40 20.09.2018
- В России зреет решение выйти из Совета Европы - Матвиенко
- 18:00 20.09.2018
- Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления
- 17:32 20.09.2018
- В Лондоне появились парковки "только для наркодилеров"
- 17:12 20.09.2018
- Объявлен короткий список Букеровской премии
- 17:00 20.09.2018
- Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост главы ДНР
- 16:32 20.09.2018
- Новое отравление в Солсбери в британской полиции назвали инсценировкой
- 16:18 20.09.2018
- WADA подтвердило восстановление статуса Российского антидопингового агентства
- 16:00 20.09.2018
- Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть
- 15:32 20.09.2018
- Путин призвал избавиться от гендерных стереотипов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать