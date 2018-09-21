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Последний инцидент с отравлением в Солсбери мог быть розыгрышем

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11:20 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Новый инцидент с отравлением в Солсбери мог быть розыгрышем. Это одна из версий, которую рассматривает полиция, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. В воскресенье в городе был оцеплен ресторан, где стало плохо двум посетителям. В больницу были отправлены 30-летняя уроженка России Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Шапиро в интервью Sun обвинила в отравлении Кремль. Издание сообщило, что пара могла отравиться стрихнином. Но уже в среду супругов выписали из больницы, никаких следов яда не нашли. «Би-би-си» напоминает, что ранее Алекс Кинг участвовал в розыгрыше принца Чарльза.  Эхо Москвы

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