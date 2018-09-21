Последний инцидент с отравлением в Солсбери мог быть розыгрышем
11:20 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Новый инцидент с отравлением в Солсбери мог быть розыгрышем. Это одна из версий, которую рассматривает полиция, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. В воскресенье в городе был оцеплен ресторан, где стало плохо двум посетителям. В больницу были отправлены 30-летняя уроженка России Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг. Шапиро в интервью Sun обвинила в отравлении Кремль. Издание сообщило, что пара могла отравиться стрихнином. Но уже в среду супругов выписали из больницы, никаких следов яда не нашли. «Би-би-си» напоминает, что ранее Алекс Кинг участвовал в розыгрыше принца Чарльза. Эхо Москвы
Новости
- 11:32 21.09.2018
- В Австрии выдан ордер на арест экс-лидера арт-группы "Война" Олега Воротникова
- 11:05 21.09.2018
- Чтобы помешать миграционной политике Трампа Google мог изменить алгоритмы поиска - WSJ
- 11:00 21.09.2018
- Санкции США не отразятся на отношениях Китая и РФ в оборонной сфере - МИД КНР
- 10:32 21.09.2018
- В Танзании перевернулся паром, погибли свыше 40 человек
- 10:20 21.09.2018
- Макрон назвал предложения Британии по Brexit "смелыми, но неприемлемыми"
- 10:05 21.09.2018
- Петрова и Боширова могли арестовывать в Нидерландах - Bellingcat
- 10:00 21.09.2018
- Великобритания намерена вести наступательные действия против РФ в киберпространстве - СМИ
- 09:32 21.09.2018
- В Минобороны заявляют о подлинности документов на ракету, сбившую MH17
- 09:20 21.09.2018
- Сотрудница аптечной сети в США застрелила трех человек
- 09:05 21.09.2018
- Власти Вероны лишили Порошенко звания почетного гражданина города
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать