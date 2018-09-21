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Президент Вьетнама скончался от вирусного заболевания, от которого в мире нет лекарства

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12:00 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, скончавшийся в пятницу на 62-м году жизни, страдал редким вирусным заболеванием, от которого в мире пока еще нет лекарства. Об этом сообщил глава центрального управления здравоохранения, отвечающего за заботу о здоровье руководителей партии и вьетнамского государства, Нгуен Куок Чиеу.

По его словам, заболевание у Чан Дай Куанга было обнаружено в июле 2017 года. "Это редкое и опасное вирусное заболевание, от которого в мире пока не существует лекарства", - сказал он. По его словам, за минувший год президент не только лечился на родине, но и шесть раз ездил на лечение в Японию. Однако усилия всех лучших местных и иностранных медиков оказались тщетными, и болезнь прогрессировала.

Во второй половине дня в четверг состояние Чан Дай Куанга резко ухудшилось и он был доставлен в ханойский Военный госпиталь номер 108. Вечером президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, скончался.

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