В МИДе посчитали американские санкции
15:12 21.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США в отношении россиян и российских компаний нагнетают напряженность в российско-американских отношениях и раскачивают глобальную стабильность. В ведомстве предупредили, что «играть с огнем» глупо и опасно.
Замминистра также отметил, что введение санкций «превратилось в некую национальную забаву». Он напомнил, что новые антироссийские меры стали по счету 60-ми с 2011 года. Коммерсантъ
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