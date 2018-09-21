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Новости

В МИДе посчитали американские санкции

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15:12 21.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США в отношении россиян и российских компаний нагнетают напряженность в российско-американских отношениях и раскачивают глобальную стабильность. В ведомстве предупредили, что «играть с огнем» глупо и опасно.

Замминистра также отметил, что введение санкций «превратилось в некую национальную забаву». Он напомнил, что новые антироссийские меры стали по счету 60-ми с 2011 года.  Коммерсантъ

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