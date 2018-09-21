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Список запрещенных для женщин профессий будет сокращен

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16:12 21.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России сократят список запрещённых для женщин профессий. Ранее в перечень входили 456 специальностей.

Минтруд решил снять ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Также женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и машинистами спецтехники.

При пересмотре списка запрещённых профессий Минтруд учитывал, что многие процессы уже автоматизированы, а на рабочих местах используют современное оборудование. По словам главы ведомства Максима Топилина, указ будет подписан в ближайшее время, передаёт «Интерфакс».

В России труд женщин запрещено использовать на тяжёлых работах, на вредном производстве и там, где условия признаны опасными. Полный перечень опубликован на интернет-портале правовой информации.  Говорит Москва

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