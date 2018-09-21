В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности
18:40 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое недружественное проявление. С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права, а потому их корректнее называть «односторонними ограничениями» или «рестрикциями». Эхо Москвы
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