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Новости

В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности

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18:40 21.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Россия не будет придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, США настолько часто прибегают к этой практике, что можно сбиться с ног, если пытаться реагировать на каждое недружественное проявление. С точки зрения Кремля, санкции Вашингтона не соответствуют нормам международного права, а потому их корректнее называть «односторонними ограничениями» или «рестрикциями».  Эхо Москвы

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