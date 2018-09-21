Климкин признал риск отделения Закарпатья от Украины
22:00 21.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал существование риска отделения Закарпатья и других регионов, где проживают нацменьшинства, от Украины.
"Закарпатье - очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов для нас. Мы должны это учесть, иначе создадим ситуацию, которая будет стоить многого", - сказал он в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента радио "Новое время", может ли Закарпатье повторить судьбу Донбасса.
Климкин также отметил, что "риски есть и в других регионах, где есть нацменьшинства - румынская, болгарская общины".
По словам министра, если украинская власть ничего не будет делать, то дорого за это заплатит. При этом, добавил он, проблемы в этих регионах "только деньгами не решить".
Новости
- 22:40 21.09.2018
- Самым безопасным городом в мире признан Абу-Даби
- 21:20 21.09.2018
- Порошенко подал в суд на Би-би-си
- 20:05 21.09.2018
- Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии - избирком
- 20:00 21.09.2018
- Францию атаковали тропические шершни
- 19:20 21.09.2018
- "Альтернатива для Германии" поднялась на 2-е место в рейтинге популярности в ФРГ
- 18:40 21.09.2018
- В вопросе о санкциях Россия не будет придерживаться принципа взаимности
- 18:00 21.09.2018
- Президент Сербии заявил, что не существует силы, способной заставить его признать Косово
- 17:32 21.09.2018
- Переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit находятся в тупике - Мэй
- 17:12 21.09.2018
- В РФ растет политическое насилие - доклад
- 17:00 21.09.2018
- В Кремле опровергли сведения об отказе Путина говорить с Асадом после гибели Ил-20
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать