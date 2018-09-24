СМИ: Америка в список своих "раздражителей", помимо России, хочет включить Китай
08:00 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты планируют в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации". Об этом сообщил в воскресенье американский портал Axios ("Аксиос") со ссылкой на свои источники в правительстве США.
По их сведениям, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны страны. "Мы не позволим только России быть раздражителем, - приводит портал слова своего источника в Белом доме. - [Ими] Будут Россия и Китай".
Американские власти планируют представить новую информацию о "враждебных действиях Китая" против государственного и частного секторов США и предпринять в связи с этим меры. Так, как отмечает Axios, администрация США обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в выборы и краже объектов интеллектуальной собственности.
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