Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей
15:12 24.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Курс доллара на торгах на Московской бирже снизился до 66 руб./$ впервые с 9 августа 2018 года. По состоянию на 12:20 американская валюта стоила 65,99 руб./$.
Курс евро снизился на 36 коп., до 77,65 руб./€. Коммерсантъ
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