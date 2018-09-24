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Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей

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15:12 24.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Курс доллара на торгах на Московской бирже снизился до 66 руб./$ впервые с 9 августа 2018 года. По состоянию на 12:20 американская валюта стоила 65,99 руб./$.

Курс евро снизился на 36 коп., до 77,65 руб./€.  Коммерсантъ

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