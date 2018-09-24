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Помпео: "Мы будем привлекать Россию к ответственности"

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18:43 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сохраняют настрой на сотрудничество с Россией в тех сферах, где это отвечает общим интересам двух государств. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, где он находится для участия в мероприятиях по линии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы пытаемся обнаружить все сферы, где у нас имеются общие интересы и где мы можем работать вместе с русскими", - сказал он. При этом шеф американской дипломатии утверждал, что есть также множество сфер, в которых РФ якобы осуществляет действия, направленные "против американских интересов". "Мы будем привлекать их к ответственности за такие действия", - добавил госсекретарь, говоря про Россию.

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