Спецпрокурор Мюллер может направить Трампу новые вопросы - адвокат

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года, может направить президенту Дональду Трампу дополнительные вопросы, сверх тех, на которые были даны ответы. Об этом сообщил в среду телекомпании Си-эн-эн адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

"Пока что это [направление дополнительных вопросов] не рассматривается, но могло бы быть внесено на рассмотрение", - заявил Джулиани, отвечая на соответствующий вопрос телекомпании. "Мы рассмотрим их [вопросы] и, если это будет необходимо, дадим на них адекватные и правомерные ответы", - добавил адвокат главы государства.

По его словам, Трамп оставляет за собой право самостоятельно решать, отвечать ли на дополнительные вопросы Мюллера. "Это должно быть что-то приносящее пользу и релевантное, а не экзамен по юриспруденции", - предупредил Джулиани.

Во вторник он информировал, что письменные показания президента США переданы Мюллеру. "Спецпрокурор получил доступ к более чем 30 свидетелям, 1,4 млн страниц [различных] материалов и теперь - письменным ответам президента на вопросы. Пришло время завершить это расследование", - говорится в заявлении Джулиани.

Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс занимается уже больше года спецпрокурор Мюллер. В рамках данного следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках воздействия на ход выборов в США.