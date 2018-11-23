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Новости

Пьяный мужчина помочился на крест в протестантской церкви

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12:00 22.11.2018

В Нижневартовске пьяный мужчина напал на церковь пятидесятников «Слово жизни». Об этом «URA.RU» рассказал юрист религиозной организации Игорь Яншин.

По словам Яншина, нападение произошло еще в конце октября. Рассказать о нем в церкви решили, получив от полиции отказ в возбуждении уголовного дела. «Пьяный мужчина шел мимо церкви. Начал бить фонари, потом зашел на территорию и помочился на подножие креста», — рассказывает Яншин. Нарушителя задержали сотрудники ЧОП, а потом передали его полиции. Но в полиции не нашли причин наказывать мужчину. «Есть закон об оскорблении чувств верующих. Сейчас думаем, подавать ли в прокуратуру — все-таки за это реальный уголовный срок», — добавил Яншин.

В УМВД по ХМАО сообщили «URA.RU», что решение об отказе еще не принято, и участковый еще только ведет проверку по данному факту. 

Ранее в Нижневартовске уже происходили нападения на церковь «Слово жизни» — были даже случаи стрельбы из боевого оружия.

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