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МОК потребует Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи

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16:12 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпийских играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

В среду Московский городской суд отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года.

"Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали", - сообщили в пресс-службе.

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