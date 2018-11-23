МОК потребует Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады в Сочи

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует президента Федерации бобслея Россиивернуть золотые медали, которые он завоевал на Олимпийских играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.В среду Московский городской суд отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в части признания Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в ходе Олимпийских игр 2014 года."Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали", - сообщили в пресс-службе.