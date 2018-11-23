Политика властей препятствует укреплению социальной справедливости, считает каждый третий россиянин

14:32 Источник: Эхо Москвы

Каждый третий россиянин считает, что политика российских властей препятствует укреплению социальной справедливостиЭто показал опрос ВЦИОМ. 29% наоборот, полагают, что власти социальную справедливость укрепляют. Еще треть опрошенных сказали, что справедливость в обществе не зависит от действий властей.

На вопрос о том, как улучшить ситуацию, 14% опрошенных сказали, что государство, прежде всего, должно бороться с коррупцией. Еще по 11% сказали о важности принципа «закон един для всех» и о внимании к простым людям. Почти каждый десятый ответил, что нужно повысить зарплаты и пенсии. Эхо Москвы