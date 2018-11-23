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США игнорируют все, что не совпадает с их интересами - постпред РФ при ОЗХО

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19:45 23.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) лишь избирательно. Об этом заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 4-й Обзорной конференции организации.

"В последнее время США почему-то примеряют на себя тогу хранителей конвенции, указывают другим государствам- участникам на якобы нарушение ими обязательств по КЗХО, - заметил он. - Но что же делают сами американцы? Хотели бы обратить особое внимание на выполнение США своих обязательств по конвенции, которые имеют ярко выраженный избирательный характер. Любые конвенционные положения, не совпадающие с американскими интересами, Вашингтон просто игнорирует".

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