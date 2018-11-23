СМИ: Акция протеста против возвращения Саакашвили к власти прошла в Батуми

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многолюдный митинг прошел в пятницу в причерноморском грузинском городе Батуми. Его участники призвали не допустить возвращения к власти в стране бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), объединяющей сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, сообщило Батумское телевидение.

Акция инициирована руководителями партии "Альянс патриотов Грузии". Несмотря на проливной дождь, в акции, по данным очевидцев, участвовали от 4 до 6 тыс. человек. Один из лидеров "Альянса патриотов Грузии", вице-спикер парламента страны Ирма Инашвили заявила на митинге: "В 2004-2012 годах, в период правления ЕНД, в стране господствовали террор, насилие, уничтожение и унижение людей. Мы не должны допустить возвращение к власти ЕНД".

Председатель "Альянса" Давид Тархан-Моурави призвал избирателей голосовать за Саломе Зурабшивили во втором туре выборов 28 ноября. Она выступает как независимый кандидат, при этом ее поддерживает правящая партия "Грузинская мечта". "Мы не имеем никаких контактов с Саломе Зурабишвили. Мы призываем голосовать за нее, только чтобы не допустить к власти партию ЕНД и их кандидата Григола Вашадзе", - сказал Тархан-Моурави.

На митинге в Батуми объявлено, что "Альянс патриотов Грузии" 25 ноября проведет более масштабный митинг в Тбилиси и призовет не допустить возврат к власти ЕНД. Организаторы заявляют, что ожидают прихода на этот митинг около ста тысяч человек. Следует отметить, что в первой половине ноября в Тбилиси и в ряде других городов прошли многолюдные митинги с аналогичными призывами, организованные инициативными группами граждан из числа деятелей культуры и общественности.