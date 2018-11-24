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Белый дом опубликовал доклад о последствиях изменения климата

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10:15 24.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США в пятницу опубликовала совместный доклад правительственных агентств по проблеме изменения климата, в котором говорится, что на территории страны уже ощущаются его последствия. Как сообщает в пятницу газета "Хилл", составители доклада считают, что в США по этой причине участились лесные пожары и ураганы.

"Средняя температура в мире возросла на 1,8 градуса по Фаренгейту (примерно 1 градус по Цельсию) с 1901 по 2016 год, наблюдения ученых не подтверждают ни одной теории о естественных причинах потепления", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит газета. "Потепление, которое наблюдается за последнее столетие, можно объяснить лишь влиянием деятельности человека, в частности, выбросами парниковых газов, оказавшими воздействие на климат",

Издание уточняет, что изначально доклад должен был быть опубликован в декабре. В связи с этим "Хилл" предполагает, что первый подобный отчет администрации Трампа был специально опубликован в "черную пятницу", на следующий день после Дня благодарения, когда американцы заняты покупками, чтобы таким образом меньше людей обратило на него внимание.

Президент США ранее неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата на Земле происходит из-за воздействия человека. Так, в октябре в интервью телеканалу Си-би-эс он заявил, что есть ученые, которые не согласны с теорией глобального потепления. По его мнению, некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими мотивами.

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