Порошенко и Вейонис запланировали визит в Донбасс

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский и латвийский лидеры Петр Порошенко и Раймондс Вейонис посетят в воскресенье подконтрольные правительству Киева территории Донбасса. Об этом они сообщили во время совместного брифинга в столице Украины.

"Я благодарен, что президент Латвии посетит не только Киев, а будет иметь возможность посетить Донбасс", - сообщил Порошенко, уточнив, что его коллега "будет у линии столкновения". В то же время украинский президент в целях безопасности отказался назвать конкретное место в Донбассе, куда поедет Вейонис. В свою очередь президент Латвии уточнил, что восток Украины он посетит в воскресенье. "Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом", - отметил Вейонис.

Порошенко назвал переговоры с Вейонисом "традиционно содержательными". По его словам, они обсудили поддержку Украины со стороны Латвии "в противодействии российской агрессии".

Президент Украины выразил благодарность за "большую помощь, которую предоставляет Латвия в реформировании сектора безопасности для стандартов НАТО". Президент заявил о росте взаимной торговли между двумя государствами, уточнив, что "за десять месяцев увеличение взаимного товарооборота составило 43% за год". Украинский лидер анонсировал проведение межправительственной Комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно- технического сотрудничества.

В свою очередь Вейонис поблагодарил Порошенко за вручение ему ордена Ярослава Мудрого I степени за вклад в развитие и укрепление партнерских и дружеских отношений. Он сообщил, что в ходе переговоров выразил поддержку идеи продолжать санкции в отношении России.



