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Новости

Трампу не нравится конфликт между РФ и Украиной

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09:00 27.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной. «Нам не нравится, что происходит, надеемся, что ситуация выправится»,— заявил господин Трамп журналистам (цитата по Reuters). Он сообщил, что европейские лидеры отреагировали на произошедшее. «Мы все работаем над этим»,— сказал президент США. Коммерсантъ

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