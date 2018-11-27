На Марс совершил посадку космический модуль InSight

09:05 Источник: Эхо Москвы

Космический модуль InSight совершил посадку на Марс. Аппарат Американского аэрокосмического агентства, запущенный в мае, должен помочь в изучении геологического строения планеты.

Модуль автоматической межпланетной станции NASA InSight долетел до Марса за полгода. Он преодолел расстояние почти в 550 миллионов километров и совершил мягкую посадку на равнине к югу от вулканического нагорья Элизий, сообщается на сайте Американского аэрокосмического агентства. Сразу после посадки зонд передал первые изображения с поверхности Марса. На самом первом из них видно лишь горизонт планеты сквозь марсианскую пыль, покрывающую линзу камеры. InSight будет изучать внутреннюю структуру планеты и сейсмическую активность. Эти исследования позволят узнать, как сформировался Марс и другие планеты нашей солнечной системы. Поэтому для посадки был выбран равнинный участок, на котором аппарат сможет оставаться неподвижным на протяжении всей миссии, которая продлится 24 земных месяца, что примерно равно одному марсианскому году. Только на установку и подготовку всех приговоров к работе у аппарата уйдет почти два месяца.

InSight стал четвертым модулем, успешно посаженным NASA на Марс за последние 20 лет. Многие другие миссии закончились неудачей. Эхо Москвы