Глава Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая - СМИ
11:05 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава одной из крупнейших компаний КНР в сфере интернет-торговли Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая. Об этом во вторник сообщил информационный портал "Жэньминьван".
"В год 40-летия проведения политики реформ и открытости Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял решение отдать дань уважения группе лиц, внесших особый вклад в ее продвижение", - передает "Жэньминьван". По данным издания, "в соответствии с проделанной работой по осуществлению политики в каждом регионе были выбраны свои кандидаты". "После рассмотрения Координационным советом в общей сложности было отобрано 100 деятелей, рекомендованных к вступлению в партию", среди них в том числе основатель компании Alibaba Джек Ма, а также глава крупнейшей телекоммуникационной компании КНР Tencent Ма Хуатэн.
Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма (китайское имя Ма Юнь). Ее капитализация в 2018 году составила около 500 млрд долларов, число зарегистрированных пользователей составляет порядка 80 млн человек по всему миру.
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