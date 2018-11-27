Пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму работают в штатном режиме - ФСБ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пункты пропуска на российско-украинской границе в Республике Крым работают в штатном режиме, сообщили ТАСС во вторник в пограничном управлении ФСБ России по региону.Ранее украинские СМИ сообщили, что Украина ввела ограничения по пропуску граждан РФ на границе с Крымом."Все пункты пропуска [работают] в штатном режиме. Работают на въезд и выезд авто, пропуск также в пешем порядке. Все штатно", - сказал собеседник.