Пункты пропуска на российско-украинской границе в Крыму работают в штатном режиме - ФСБ
16:12 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пункты пропуска на российско-украинской границе в Республике Крым работают в штатном режиме, сообщили ТАСС во вторник в пограничном управлении ФСБ России по региону.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Украина ввела ограничения по пропуску граждан РФ на границе с Крымом.
"Все пункты пропуска [работают] в штатном режиме. Работают на въезд и выезд авто, пропуск также в пешем порядке. Все штатно", - сказал собеседник.
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