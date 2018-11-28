Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ

09:00

Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией. Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью трем украинским телеканалам.

Как заявил Порошенко, судя по спутниковым снимкам, количество танков на российской военной базе, расположенной недалеко от границы с Украиной, за месяц выросло в три раза. И это, по мнению украинского президента, нельзя оправдать возможными учениями. Таким образом, необходимо подготовиться к масштабному вторжению, считает Порошенко. Об этом же он говорил накануне депутатам.

"Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь - самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня", - отмечает украинский лидер. ren.tv