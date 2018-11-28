В ДТП в Кировской области погиб священник
17:00 28.11.2018
Серьезная авария произошла утром в Кирово-Чепецком районе. На трассе Киров – Советск в районе деревни Исуповская произошло столкновение "Porsche Cayenne" и "Kia Sportage". По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Kia Sportage», двигаясь со стороны Кирова в сторону Советска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Porsche Cayenne». В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Sportage» скончался на месте ДТП.
80-летняя пассажирка автомобиля «Porsche Cayenne» скончалась при транспортировке в медучреждение. 44-летний водитель автомобиля «Porsche Cayenne» получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия совершения аварии.
Как сообщил 1istochnik.ru, в аварии у д. Исуповская погиб настоятель Троицкой церкви п. Верхошижемье Владимир Холманских. Информацию подтвердили в пресс-службе Вятской епархии. gtrk-vyatka.ru
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