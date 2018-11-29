Кабмин не планирует увеличивать штрафы для интернет- компаний из-за несоблюдения законов РФ
12:20 29.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний до 1% от ежегодной выручки в России из-за несоблюдения российского законодательства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".
"Нет, у нас нет таких планов", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Акимов добавил, что в правительство такой проект пока также нет поступал.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что в России разрабатывается проект поправок в законодательство, в рамках которых для интернет-компаний будут увеличены штрафы за несоблюдение российских законов. На компании может быть наложен штраф в размере 1% от годовой выручки в России.
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