В итальянском городе Фьюджи неизвестные взяли в заложники 20 человек

13:32 Источник: Lenta.ru

В итальянском городе Фьюджи в заложники взяты около 20 человек, передает Rai News в четверг, 29 ноября.





Как сообщается, 28-летний мужчина взял в заложники директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов. Отмечается, что захватчик был в «состоянии измененного осознания», но без оружия. Он приказал заложникам не двигаться.



