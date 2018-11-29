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Новости

Армения не собирается сотрудничать с Европой или с США в ущерб отношениям с Россией

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17:00 29.11.2018 Источник: НГ-Online

Политика Армении останется многовекторной и будет учитывать интересы всех ее партнеров. Об этом заявил и.о. главы Министерства иностранных дел Зограб Мнацаканян

"Мы страна (расположенная) в регионе, где достаточно много вызовов, чрезмерная чувствительная к вопросам безопасности, - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении журналистам. - Армения имеет прочно построенную архитектуру взаимоотношений с Россией - и в ОДКБ, и в ЕАЭС. У Армении есть отношения и с Евросоюзом, и с Соединенными Штатами Америки, и на Ближнем Востоке. Мы не строим и не будем строить отношения с кем-либо за счёт кого-либо - это противоречит всей логике нашей архитектуры безопасности".

Как отметил Мнацаканян, отношения с Россией имеют критически важное значение: "Они построены не на пустом месте, есть глубокая повестка и так просто разбрасываться всем этим - здесь никто не потерял разум". 

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