Погибшие члены экипажа Ан-26, разбившегося в Конго, были россиянами

21:50 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три погибших члена экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были российскими гражданами. Об этом сообщил ТАСС по телефону в пятницу посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Личности погибших пилотов в настоящее время уточняются. "Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг", - заявил дипломат.

Посольство РФ займется возвращением тел погибших на родину.

Принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы африканской страны избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря. В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту предположительно находились 23 человека, включая российский экипаж. О судьбе пассажиров и возможных причинах авиакатастрофы пока информации не поступало.