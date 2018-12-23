0
0
428
Новости

Трамп подтвердил отставку спецпредставителя по борьбе с ИГ

Добавить в избранное

09:40 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.

"Бретт Макгурк, кого я лично не знаю, был назначен президентом [Бараком] Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!" - написал президент в своем Twitter.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. По данным AP, 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме ИГ и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:50 20.12.2018
Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Сирии
0
32
12:50 20.12.2018
Путин рассказал о военных опасностях современности
0
54
09:20 20.12.2018
Турция предлагала американским специалистам изучить ЗРК С-400 - Bloomberg
0
62
19:07 19.12.2018
Косачев: США смогут действовать в Сирии через союзников
0
113
18:35 19.12.2018
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - Bloomberg
0
125
16:12 19.12.2018
В США просчитали последствия пуска "Булавы" с "Борея"
0
140
09:05 19.12.2018
Россия не будет демонстрировать США ракету 9М729
0
152
19:22 18.12.2018
Пентагон выступил с критикой планов России создать новые ракетные системы
0
187
14:32 18.12.2018
Выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями - Путин
0
170
12:05 18.12.2018
Минобороны РФ опровергло информацию о смерти главы ГРУ Сергуна в 2016 году в Ливане
0
189

Возврат к списку