Трамп подтвердил отставку спецпредставителя по борьбе с ИГ
09:40 23.12.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в субботу вечером подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк подал в отставку, а также сообщил, что тот должен был покинуть свой пост в феврале 2019 года.
"Бретт Макгурк, кого я лично не знаю, был назначен президентом [Бараком] Обамой в 2015 году. Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!" - написал президент в своем Twitter.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. По данным AP, 11 дней назад спецпредставитель президента в официальном выступлении говорил о безответственности мнения об окончательном разгроме ИГ и об отсутствии оснований для вывода американских войск из Сирии.
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