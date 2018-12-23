Черногория захотела автокефалии для своей церкви

14:43 Регион: В мире Источник: НГ-Online

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что его страна намерена добиваться создания собственной национальной церкви, пишет "Московский комсомолец".

По словам главы Черногории, автокефальность для него - это "несомненный факт", и государство должно помочь этому делу.

В Черногории существует конфликт между неканонической Черногорской православной церковью, возглавляемой патриархом Мирашем Дедеичем, и Сербской православной церковью, представленной митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.