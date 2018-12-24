Роскомнадзор ждет законопроект, позволяющий выставлять Google миллионные штрафы - Жаров

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роскомнадзорасчитает, что миллионные штрафы понудят копанию Google соблюдать нормы российского законодательства, а также поспособствуют подключению корпорации к Единому реестру запрещенной информации. Об этом руководитель ведомства заявил в интервью ТАСС.

"Вести речь о том, будут это просто большие по объему штрафы или штрафы, размер которых привязан к обороту компаний, пока рано. Я думаю, следует рассмотреть различные варианты, с учетом мнения иных ведомств. Этого законопроекта пока нет, но я надеюсь, что он в ближайшее время появится, и мы дадим на него свой отзыв", - сказал Жаров, отметив, что крупные штрафы стимулируют иностранные компании соблюдать российское законодательство.

Глава ведомства напомнил, что в России действует закон, обязывающий поисковые системы, поисковые машины подключаться к Единому реестру запрещенной информации и фильтровать те сайты, которые включены в него. Реестр вбирает абсолютное зло: это детская порнография, призывы к самоубийству, пропаганда наркотиков, азартные игры, экстремизм и многие другие категории, которые не попадают в категорию "политического" контента. Жаров напомнил, что все российские поисковые машины, - а это Спутник, Яндекс, Mail.ru и Rambler, - к этой системе подключились и соответствующую информацию фильтруют.

"Если же речь идет о локализации баз данных на территории Российской Федерации или фильтрации поисковой выдачи, то различные возрастающие штрафы, мне кажется, станут серьезным стимулом для коммерческих компаний, работающих вне российской юрисдикции, чтобы соблюдать российское законодательство", - сказал Жаров.

Ситуация с Google

Компания Google, напомнил Жаров, контент не фильтрует. "Мы ежедневно мониторим их ленту и видим, что те сайты, которые находятся в Едином реестре запрещенной информации, там сохраняются, - сказал он. - Некоторое время назад мы оштрафовали компанию на 500 тысяч рублей. Для компании Google цифра абсолютно не значительная - это очевидно".

Он также напомнил, что ведомство в ближайшее время возбудит новое административное дело в отношении корпорации. Ранее ТАСС в Роскомнадзоре сказали, что сумма штрафа будет выше и составит 700 тыс. рублей. В 2017 году Google оплатил административный штраф в размере 438 млн рублей, наложенный Федеральной антимонопольной службой в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Судебная тяжба Google с ФАС длилась более полутора лет.