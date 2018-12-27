0
0
127
Новости

Турция будет взимать налог на безопасность для туристов

Добавить в избранное

17:00 27.12.2018 Источник: RNS

Турция с начала следующего года усиливает меры безопасности в аэропортах страны, часть расходов перекладывается на туристов, с которых будет взиматься налог в размере €1,5. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первоначально планировалось, что путешественники при въезде в Турцию должны будут заплатить €3.

Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы – граждане Турции, России и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки, отмечают в ассоциации. RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 27.12.2018
Турция не намерена предоставлять США возможность исследовать ЗРС С-400 - источник в МИД
0
53
12:00 27.12.2018
В РФ разработали стелс-мишень, имитирующую крылатую ракету
0
59
17:00 26.12.2018
Удары Израиля по Сирии создали угрозу пассажирским самолетам - МО РФ
0
95
15:15 26.12.2018
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
0
110
14:12 26.12.2018
Проведен успешный пуск комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - Кремль
0
102
13:05 26.12.2018
Эксперт рассказал, какие стратегические системы оружия США стягивает к границам РФ
0
121
09:05 26.12.2018
ПВО Сирии удалось отразить атаку израильских ВВС - СМИ
0
129
12:00 25.12.2018
Минск пригрозил ответить на размещение базы США в Польше
0
139
11:20 25.12.2018
Минобороны РФ намерено завершить очистку Арктики в 2019 году
0
138
10:05 25.12.2018
Военнослужащим разрешат переезд из-за болезней родных
0
148

Возврат к списку