Турция будет взимать налог на безопасность для туристов

17:00 Источник: RNS

Турция с начала следующего года усиливает меры безопасности в аэропортах страны, часть расходов перекладывается на туристов, с которых будет взиматься налог в размере €1,5. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первоначально планировалось, что путешественники при въезде в Турцию должны будут заплатить €3.

Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы – граждане Турции, России и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки, отмечают в ассоциации. RNS