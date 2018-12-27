Турция будет взимать налог на безопасность для туристов
17:00 27.12.2018 Источник: RNS
Турция с начала следующего года усиливает меры безопасности в аэропортах страны, часть расходов перекладывается на туристов, с которых будет взиматься налог в размере €1,5. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Первоначально планировалось, что путешественники при въезде в Турцию должны будут заплатить €3.
Новый налог на безопасность обязаны уплачивать все туристы – граждане Турции, России и других государств, вне зависимости от возраста и сезона поездки, отмечают в ассоциации. RNS
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