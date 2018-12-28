ЦБ РФ предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Центробанк предупредил о возможном росте инфляции до 5,5% в начале 2019 года. Одной из причин станет повышение НДС, говорится в комментарии регулятора.

ЦБ предполагает, что темп прироста потребительских цен замедлится во втором полугодии 2019 года и вернётся к 4% в первой половине 2020 года. Говорит Москва



