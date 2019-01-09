На Камчатке скоро может произойти сильное извержение вулкана
08:21 09.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вулканологи зафиксировали на камчатском вулкане Шивелуч проявление очень высокой активности. По его склонам непрерывно сходят раскаленные лавины, наблюдаются ежедневные пепловые выбросы на высоту до 7 км. Ученые не исключают, что все эти признаки могут быть предвестниками мощного извержения. Таким мнением поделился в среду в беседе с корр. ТАСС начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук.
"Вулкан не проявлял активность в течение всего 2018 года, активность появилась в конце декабря. Активность очень близка к той, какая наблюдалась перед извержением в 2010 году. Не исключается вероятность сильного извержения и теперь", - сообщил собеседник агентства.
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