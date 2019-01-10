В ДТП в России в период новогодних праздников погибли 227 человек
12:20 10.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1,7 тыс. ДТП случилось с начала года в России, в них погибли 227 человек. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.
"С 1 по 8 января на дорогах страны, по оперативным данным, произошло свыше 1,7 тысячи автоаварий, погибли 227 и получили травмы более 2,5 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом в большинстве российских регионов отмечено снижение показателей аварийности. Практически в два раза меньше, чем в первые восемь дней прошлого года, зарегистрировано ДТП с пешеходами (было зафиксировано 451 ДТП, в которых погибли 48 и получили ранения 438 человек)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, актуальной в прошедшие праздничные дни оставалась проблема с нетрезвыми водителями. "За праздничные дни в России было зафиксировано практически 100 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения и 45 автоаварий, при которых водители отказались от медицинского освидетельствования. Жертвами всех этих ДТП стали 12 человек, свыше 200 получили травмы", - отметили в ГИБДД.
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