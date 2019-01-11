В Киеве посоветовали 3 млн украинцев, проживающих в РФ, голосовать на территории Украины

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало проживающим на территории России украинцам, которых, по разным оценкам, насчитывается около трех миллионов, голосовать по месту своей регистрации на родине.

"Гражданам Украины, которые временно находятся в РФ, рекомендуем голосовать по месту своей регистрации на родине", - говорится в ответе ведомства на информационный запрос издания УНН.

В МИД пояснили рекомендацию целями безопасности. В связи с этим в министерстве напомнили, что ранее "для обеспечения безопасности" были ликвидированы все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. В частности, не будет загранучастков в посольстве Украины в РФ (Москва), генеральном консульстве в Ростове-на-Дону, генконсульстве в Санкт-Петербурге, консульстве в Екатеринбурге и консульстве в Новосибирске.

Вместе с тем Центризбирком расширил границы трех участков в Грузии, Казахстане и Финляндии. Ликвидированные в РФ участки присоединены к этим трем. Таким образом, проживающие в России украинцы смогут голосовать на родине либо в посольствах Украины в Грузии в Тбилиси, в Казахстане в Астане и в Финляндии в Хельсинки.