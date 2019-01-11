SpaceX произвела успешный пуск и посадку первой ступени ракеты Falcon 9

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX осуществила в пятницу управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу после запуска. Об этом сообщил ведущий трансляции старта, которая велась на сайте SpaceX.

"Нижняя ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Тихом океане", - отметил он. Ракета использовалось при запуске 10 телекоммуникационных спутников Iridium NEXT. Старт был осуществлен в 07:31 по времени Западного побережья США (18:31 мск) с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в американском штате Калифорния.