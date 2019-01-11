Сотрудники СИЗО не дали правозащитникам поговорить с Полом Уиланом

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники СИЗО "Лефортово" запретили правозащитникам разговаривать с задержанным в РФ по подозрению в шпионаже Полом Уиланом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

"Сегодня мы посетили Пола Уилана в СИЗО "Лефортово". Он совсем не говорит по-русски, и мы хотели с ним поговорить на его родном языке. Однако сотрудник СИЗО запретил нам это сделать", - сказал Еникеев.