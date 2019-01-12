Полиция начала задержания "желтых жилетов" еще до начала манифестации

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Префектура полиции Парижа сообщила в субботу, что еще до начала манифестаций "желтых жилетов" ее сотрудниками задержаны 24 человека.

У них найдены предметы, которые могут служить оружием, например, тяжелые стальные шары для игры в петанк, а также средства для защиты от слезоточивого газа, в частности герметические очки. Проносить их на манифестации запрещено, как и противогазы и респираторы.