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Полиция начала задержания "желтых жилетов" еще до начала манифестации

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13:20 12.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Префектура полиции Парижа сообщила в субботу, что еще до начала манифестаций "желтых жилетов" ее сотрудниками задержаны 24 человека.

У них найдены предметы, которые могут служить оружием, например, тяжелые стальные шары для игры в петанк, а также средства для защиты от слезоточивого газа, в частности герметические очки. Проносить их на манифестации запрещено, как и противогазы и респираторы.

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