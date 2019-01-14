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Умер раненный в сердце мэр Гданьска

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17:12 14.01.2019 Источник: Lenta.ru

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер после нападения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили представители больницы, передает Reuters.

Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Польши, кардиолог Лукаш Шумовски (Lukasz Szumowski). «Мы не смогли победить», — сказал он.

Градоначальник получил ножевые ранения в область сердца во время благотворительного концерта 13 января. После его прооперировали и перелили ему 20 литров крови, его состояние было очень тяжелым.

Преступник несколько раз ударил Адамовича ножом. Во время нападения мужчина кричал, что он отсидел тюремный срок по ложному обвинению, а в тюрьме «подвергался пыткам». Позднее выяснилось, что преступник — 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к ответственности за ограбления четырех банков.  Lenta.Ru

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