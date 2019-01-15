Встреча РФ и США по ДРСМД пройдет сегодня в Женеве
07:30 15.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США проведут во вторник в Женеве консультации в межведомственном формате по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. Это будет их первая личная встреча с момента назначения Томпсон.
Как заявил Рябков в понедельник журналистам, Россия готова к серьезной работе с США на предстоящих консультациях и призывает Вашингтон отказаться от выдвижения ультиматумов и предварительных условий.
"Хочу подчеркнуть, что мы в этом контакте заинтересованы отнюдь не больше, чем США. В условиях, когда нам пытались и продолжают выставлять всякого рода ультиматумы, предварительные условия, требования, мы демонстрируем значительную добрую волю, - отметил Рябков. - Потому что это не тот жанр, стиль, подход, в котором можно искать решение сложных проблем. У нас доброй воли не занимать, готовы к серьезной работе, посмотрим, что завтра получится".
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