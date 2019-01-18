США дополнительно разместят на Аляске 20 станций перехвата ракет

09:20 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп в четверг в Пентагоне представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО. В частности, США намерены разместить дополнительно 20 станций перехвата ракет на военной базе Форт-Грили на Аляске.

ПРО должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, подчеркнул американский президент.

В тексте новой американской стратегии также говорится, что главными соперниками США являются «КНДР, Россия, Китай и Иран, которые увеличивают количество ракет, совершенствуют их точность». Коммерсантъ