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США дополнительно разместят на Аляске 20 станций перехвата ракет

09:20 18.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп в четверг в Пентагоне представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО. В частности, США намерены разместить дополнительно 20 станций перехвата ракет на военной базе Форт-Грили на Аляске.

ПРО должна быть технологически способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, подчеркнул американский президент.

В тексте новой американской стратегии также говорится, что главными соперниками США являются «КНДР, Россия, Китай и Иран, которые увеличивают количество ракет, совершенствуют их точность». Коммерсантъ


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